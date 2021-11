Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 novembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Gemelli

Amici dei Gemelli, grazie all’ottima Luna che dovrebbe illuminare la vostra bella domenica, dovreste sentirvi energici e vitali!

Particolarmente invogliati a trascorrere del tempo con la vostra dolce metà, o con gli amici di sempre, cercate anche di dedicarvi un pochino al lavoro perché potreste avere un’ottima intuizione utilissima per sbloccare una situazione!

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Bilancia

Ottima la Luna che dovrebbe attendervi alle porte di questa domenica, cari nati sotto il segno della Bilancia!

Il suo supporto potrebbe essere fondamentale per lasciarvi alle spalle una vecchia questione irrisolta e particolarmente fastidiosa, approfittatene! Nuovi progetti lavorativi, ma anche amorosi, potrebbe attendervi nei prossimi giorni!

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Acquario

Carissimi Acquario, per voi sembra configurarsi una domenica veramente importante per l’amore e i sentimenti, almeno secondo quanto letto da Paolo Fox! Forse, però, amici single è opportuno che non affrettiate i tempi, o potreste fraintendere qualcosa e finire, magari, per rovinare un’importante amicizia, occhio. Il lavoro è buono, ma non eccelso.