Oroscopo Paolo Fox oggi 21 novembre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 21 novembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Toro

Il nuovo ingresso di Urano nella vostra orbita celeste, cari Toro, sembra volervi far incappare ancora una volta in qualche cambiamento.

Certo, forse dovrete attendere ancora un paio di giorni per sentirne il completo effetto, ma nel mentre qualcosa potrebbe migliorare leggermente! L’amore è ottimo, cercate di godervelo il più possibile, organizzate qualcosa!

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Vergine

Occhio, amici nati sotto il segno della Vergine, perché la vostra domenica sembra aprirsi con una notevole stanchezza. Non dovreste, quindi, riuscire a fare grandi cose sul lavoro, ma se decideste di dedicarvi un pochino di più a voi stessi o ai vostri rapporti, allora potreste anche recuperare buona parte delle vostre energie! Amici single, attenti alle delusioni.

Oroscopo Paolo Fox 21 novembre: Capricorno

Carissimi Capricorno, la giornata di domenica che sta per aprirsi al vostro cospetto sembra essere illuminata da una meravigliosa Venere! Grazie a lei, almeno secondo le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox, dovreste riuscire a passare una fantastica giornata amorosa, specialmente se foste stabilmente impegnati da parecchio tempo!