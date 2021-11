Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre Gemelli, Bilancia, Acquario: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 novembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Aria: racchiude Gemelli, Bilancia e Acquario. Tra tutti voi siete coloro che puntano all’intelligenza e al raziocinio, le comunicazioni e gli scambi sociali sono il vostro pane quotidiano e da questo riuscite a tirare fuori il meglio di ogni situazione!

Amichevoli, ma anche onesti ed empatici, il mondo vi incuriosisce, spingendovi ad osservarlo ed esplorarne le mille possibilità! Nessuno può togliervi la vostra liberà.

Leggi l’oroscopo dettagliato della giornata del 22 novembre per tutti i segni:

Ecco cosa vi riservano gli astri secondo Paolo Fox per il 22 novembre:

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre: Gemelli

Carissimi Gemelli, nel corso di questo lunedì, ma forse potrebbe essere anche nei giorni successi, sembra attendervi una qualche ingente spesa irrinunciabile.

Malumore e tensione, inoltre, sembrano permeare la vostra vita di coppia, ma cercate di non farne un problema al partner e di non litigare, non c’è alcuna ragione concreta per farlo.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre: Bilancia

Amici nati sotto il segno della Bilancia, in questo lunedì non sembrate poter contare su di un grandissimo umore.

La vostra vita in questo periodo non sembra portare da nessuna parte e questo potrebbe decisamente innervosirvi. Tuttavia, l’amore potrebbe essere tranquillo, magari parlatene con il partner, potrebbe decisamente esservi d’aiuto!

Curioso di sapere cosa riservano gli astri, secondo Paolo Fox, per gli altri segni?

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre: Acquario

Cari Acquario, nel corso di questo vostro lunedì sembrate poter contare su di un generale ed ottimo aumento della creatività! Se il vostro lavoro fosse in questo campo, o la richiedesse, allora potreste decisamente ottenere dei buonissimi risultati! Potrebbe anche aiutarvi a risolvere in maniera ottimale un qualche problema che ormai da tempo vi segue.