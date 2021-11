Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre Toro, Vergine, Capricorno: tutti i segni, le previsioni

Oroscopo

Scopri cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 novembre, secondo le letture degli astri di Paolo Fox! Il famoso astrologo, leggendo e interpretando i movimenti dei corpi celesti e dei pianeti è in grado di scoprire cosa riserva il futuro ad ognuno dei segni dello zodiaco! Le quattro forze che regolano la natura (Acqua, Terra, Aria e Fuoco), possono dirci molto sulle caratteristiche base di un gruppo di segni.

Terra: racchiude Toro, Vergine e Capricorno. Stabili e concreti, sapete valutare in maniera sempre lucida quello che dovreste fare per raggiungere un determinato obbiettivo, che siete in grado di inseguire per tantissimo tempo, fino ad ottenerlo.

Sempre con i piedi ben a terra, la razionalità e il senso logico sono due dei pilastri della vostra vita! Generosi e sensibili con il partner e gli amici, per voi l’amore è una ricerca di certezza e serenità!

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre: Toro

Carissimi Toro, nel corso di questa giornata di lunedì sembra necessario che poniate parecchia attenzione sul lavoro.

Il periodo, infatti, non sembra essere dei migliori, ma anzi causarvi notevoli tensioni e pressioni, state attenti a non mettervi fin da subito in pessime situazioni. Molto presto Venere vi aiuterà ad essere sereni in amore!

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre: Vergine

Amici nati sotto il segno della Vergine, in questo momento sembrate essere veramente molto ambiziosi e proattivi, ma nel frattempo alcuni astri opposti sembrano mettervi davanti ad alcuni ostacoli.

Occhio ai conflitti con il partner, potrebbero essere facilmente evitati con un po’ di impegno. Tenete lo stress lavorativo fuori dalle mura domestiche.

Oroscopo Paolo Fox 22 novembre: Capricorno

Ciò che Paolo Fox sembra aver letto negli astri che animeranno la vostra giornata di lunedì, cari amici del Capricorno, sono delle ottime opportunità lavorative! Le idee non vi mancano e, anzi, potrebbero anche condurvi parecchio lontani. State attenti, però, perché facendo troppe cose il rischio di non completarne nessuna sarebbe veramente alto.