Oroscopo Pesci domani 22 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Il sabato che attende voi dei Pesci sembra essere colpito da un pessimo aspetto della Luna e di Marte che sembrano volervi rendere pensierosi e scontrosi, state attenti a non litigare con chi vi circonda. Con il supporto della vostra dolce metà potreste facilmente migliorare il vostro procedere, purché ovviamente non litighiate proprio con il partner.

Occhio al lavoro, non da soddisfazioni.

Oroscopo Pesci, 22 gennaio: amore

La giornata amorosa che sembra, insomma, attendervi alle porte di questo sabato potrebbe rivelarsi decisamente buona e tranquilla, purché stiate attenti a non litigare con la vostra dolce metà, cari Pesci. Grazie al suo supporto potreste facilmente risolvere quel problema umorale che vi colpisce, godendo almeno di una buona giornata in sua compagnia, priva di altri fastidi!

Oroscopo Pesci, 22 gennaio: lavoro

Quello che, invece, dovrebbe attendervi sul posto di lavoro in questa giornata di sabato, amici dei Pesci, non darà assolutamente alcuna soddisfazione.

Non dovrebbero neppure attendervi problemi o litigi, ma comunque a fine giornata non sarete soddisfatti di voi stessi e di quanto fatto. Meglio correre un pochino ai ripari, non dovete fare troppe cose se ne siete infastiditi.

Oroscopo Pesci, 22 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata di sabato, forse non occorre neppure sottolinearlo, non avrà nulla per voi, cari nati sotto i Pesci.

Non vale la pena preoccuparsi, state cercando la pace, non altri problemi e fastidi!

