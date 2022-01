Oroscopo Bilancia domani 22 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, quella di sabato sembra essere una giornata colpita da una Luna che vi spingerà a trascorrere del tempo in solitudine. Niente di grave, avete solamente bisogno di pensare un pochino di più a voi stessi, oppure anche al benessere relazionale, migliorando il vostro rapporto amoroso!

Sul lavoro non sarete molto produttivi, inutile sottolinearlo, ma nulla di grave.

Leggi l’oroscopo del 22 gennaio per tutti i segni:

Oroscopo Bilancia, 22 gennaio: amore

La giornata amorosa che vi attende, insomma, sembra poter assumere aspetti veramente ottimi, ma in generale non dovreste aspettarvi chissà quale novità. Comunque, se la relazione fosse in crisi da tempo, con la giusta attenzione e l’impegno necessario, potreste riuscire a recuperare buona parte di quel terreno perso, cari Bilancia!

Amici single, nessuna occasione vi attende.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Bilancia, 22 gennaio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, in questo sabato non sembrate poter riuscire a fare un granché con quella mente distratta e che vaga verso la ricerca del benessere che vi serve, cari Bilancia.

Niente di grave, impegnatevi quel tanto che basta per concludere almeno le cose necessarie e fondamentali, tornando poi a pensare a qualsiasi altra cosa vi possa rendere più felici!

Oroscopo Bilancia, 22 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, in questa altalenante giornata di sabato non sembra avere nulla in serbo per voi, cari nati sotto il segno della Bilancia.

Non cercatela con tutte le vostre forze, potete tranquillamente farne a meno, senza ripercussioni!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!