Oroscopo Pesci domani 23 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, in questa giornata di domenica sembra che dobbiate fare i conti con un’opposizione della Luna che vi renderà leggermente scontenti del vostro impegno lavorativo. Se provaste a chiudere un qualche accordo, non riuscireste ad ottenere grandi risultati, magari potrebbe essere meglio delegarlo se fosse importante.

In amore Venere accentua l’intesa tra voi e il partner.

Oroscopo Pesci, 23 gennaio: amore

La giornata amorosa che vi attende, insomma, sembra essere sostenuta da una grandissima Venere positiva, che migliorerà parecchio l’intesa tra voi e il partner, approfittatene! Organizzate qualcosa per trascorrere una bellissima giornata in sua compagnia, magari lasciando un pochino perdere i fastidi che vi hanno colpiti nell’ultimo periodo.

Amici single, non impegnatevi troppo nella ricerca.

Oroscopo Pesci, 23 gennaio: lavoro

Quello che dovrebbe, invece, attendervi sul posto di lavoro in questa giornata di domenica, cari Pesci, non sembra essere molto soddisfacente, colpito da una vostra leggera distrazione, oltre che da capacità di dialogo non esattamente ottime, occhio.

Al più potreste fallire nel tentare di chiudere un accordo, ma per evitare problemi basterà delegarlo a qualcuno di cui vi fidate veramente!

Oroscopo Pesci, 23 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, in questa domenica non sembra essere propriamente attenta ai vostri bisogni, cari amici nati sotto il segno dei Pesci.

Non pensateci troppo, tanto non potrete cambiare le cose, ma in realtà potreste anche non averne alcun bisogno del suo supporto.

