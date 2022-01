Oroscopo Scorpione domani 23 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, in questa giornata di domenica sembra che possiate contare su di una Luna piuttosto buona, che vi spingerà a cercare un po’ di compagnia da parte dei vostri amici di sempre! Con Mercurio e Saturno negativi sembra che non riusciate ad accettare di buon grado alcuni cambiamenti che vi interessano, ma che non avreste voluto.

L’amore è passionale e intenso!

Oroscopo Scorpione, 23 gennaio: amore

Questa domenica, per voi cari Scorpione impegnati stabilmente, sembra essere decisamente bella e passionale, ma solo se la vostra relazione fosse tranquilla e serena! In caso contrario, se la relazione fosse in crisi da ormai troppo tempo, potrebbe essere che vi troverete a dover scendere a patti con un addio che proprio non vorreste accettare.

Non preoccupatevi, passerà con il giusto tempo.

Oroscopo Scorpione, 23 gennaio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, nel frattempo sembra che possiate riuscire a fare degli ottimi passi avanti, in un contesto che dovrebbe essere piuttosto produttivo, cari Scorpione!

Tuttavia, in generale, sembra che non dobbiate perdere troppo tempo dietro al lavoro, curandovi un pochino di più di quello che vi succede attorno, e soprattutto dei vostri rapporti amicali.

Oroscopo Scorpione, 23 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, in questa domenica non sembra avere alcun buon influsso in serbo per voi, cari nati sotto il segno dello Scorpione.

Niente di grave, non pensateci e curatevi di quello che vi succede attorno, non di quello che potrebbe succedere.

