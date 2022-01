Oroscopo Bilancia domani 1 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 1 febbraio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per la Bilancia

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 1 febbraio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari amici della Bilancia, questo sembra essere un martedì veramente ottima e tranquilla per voi, illuminata da un grandissimo umore positivo! La Luna è con voi e vi aiuta a mantenere la calma e i nervi saldi, cercate di darvi da fare se qualcosa non andasse come vorreste, invece che farvi abbattere!

In amore chiarite alcune cose, degli aspetti devono cambiare necessariamente.

Oroscopo Bilancia, 1 febbraio: amore

In amore, insomma, sembra necessario che iniziate una qualche piccola discussione con la vostra dolce metà, cari Bilancia impegnati. Ci sono alcuni aspetti della relazione che proprio non vi soddisfano o piacciono, ma piuttosto che non dire nulla e spazientirvi, cercate di parlarne con il cuore il mano al partner. Una soluzione potrebbe esserci, ma bisogna cercarla veramente.

Oroscopo Bilancia, 1 febbraio: lavoro

Quanto, invece, dovrebbe attendervi sul posto di lavoro in questa giornata di martedì, amici della Bilancia, sembra essere un buonissimo spirito risolutivo!

Datevi da fare dietro a qualche problema o fastidio, e cercate di risolverlo per tornare ad impegnarvi, nei prossimi giorni, in piani e progetti che avete in ballo! State solamente attenti alla stanchezza, potrebbe mettervi in difficoltà.

Oroscopo Bilancia, 1 febbraio: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di martedì sembra essere decisamente distante dalla vostra orbita, carissimi amici nati sotto la Bilancia.

Meglio non provare a forzarle la mano, sapete che non otterreste in realtà nulla.

