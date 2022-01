Oroscopo di domani 1 febbraio 2022. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo di Domani

Oroscopo Ariete

Occhio a questo martedì, carissimi amici dell’Ariete, perché non sembra essere affatto sereno o semplice da attraversare.

Niente di troppo difficoltoso, non preoccupatevi, ma forse è comunque meglio tenere per bene gli occhi aperti.

Oroscopo Toro

Cari nati sotto il segno del Toro, il vostro martedì sembra volervi causare un paio di difficoltà sul posto di lavoro, occhio. Piccoli contrattempi vi attendono, ma sono facilmente superabili ed evitabili, con la giusta attenzione!

Oroscopo Gemelli

Amici dei Gemelli, un ottimo martedì sembra attendervi in questa nuova giornata, con un generale aumento della vostra determinazione! Gli obbiettivi sembrano essere tutti facili da raggiungere, ma le novità arriveranno solo tra qualche giorno.

Oroscopo Cancro

Il martedì che sembra presentarsi al cospetto di voi Cancro sembra essere ottimo per superare alcune delle difficoltà che interessano la vostra vita. Sul lavoro potete tornare ad impegnarvi parecchio, mentre l’amore è deludente.

Oroscopo di domani di 1 febbraio: leggi l’articolo completo

Oroscopo Leone

Amici del Leone, quello che vi attende alle porte di questo nuovo martedì sembra essere una fastidiosa Luna. Nulla di grave, ma forse è ora di lasciarvi alle spalle una relazione infelice. Sul lavoro state attenti alla puntualità.

Oroscopo Vergine

Carissimi nati sotto la Vergine, in questo martedì la Luna sembra volervi aprire gli occhi rispetto ad alcuni dettagli che tendete ad ignorare.

Tutto è ottimo, però, dal lavoro all'amore, con anche dei buonissimi risultati in vista!

Oroscopo Bilancia

Voi della Bilancia sembrate poter vivere una giornata piuttosto ottima, illuminata da un vostro grandissimo umore positivo! Mantenete solamente la calma e i nervi saldi, specialmente se doveste chiarire qualcosa con il partner.

Oroscopo Scorpione

Cari Scorpione, questo martedì sembra voler riportare nella vostra vita un vecchio dissapore che potrebbe causare nuovi litigi.

Voi single, però, forti di una grandissima Venere, dovreste poter incappare in un'ottima sorpresa!

Oroscopo Sagittario

Un martedì decisamente movimentato sembra attendere voi amici del Sagittario, ma non sarà affatto negativo! Potete fare grandissime cose sul lavoro, le energie non mancano, mentre in amore cercate di aprirvi un pochino di più!

Oroscopo Capricorno

Voi nati sotto il segno del Capricorno sembrate potervi trovare al cospetto di un importante martedì! Occhio solo a quella situazione economica che state rimandando, prima o poi dovrete affrontarla per forza. L'amore è ottimo, approfittatene!

Oroscopo Acquario

Carissimi Acquario, il martedì che vi attende sembra avere degli ottimi risultati pronti per voi, specialmente per quanto riguarda il lavoro! Una bellissima serata amorosa dovrebbe attendere voi single, lasciatevi andare un po' di più!

Oroscopo Pesci

Infine, cari Pesci, quello che dovrebbe aprirsi per voi alle porte di martedì sembra essere una bellissima giornata pregna di altruismo! Rendetevi disponibili nei confronti di chi vi circonda, mentre sul lavoro tutto procede con sicurezza!

