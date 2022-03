Oroscopo Paolo Fox Ariete domani 19 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 19 marzo 2022 per il segno dell’Ariete porta un po’ di agitazione come in tutte le occasioni in cui ci si avvicina al week end! In più da domani la Luna opposta al segno vi farà venire voglia di puntualizzare molte cose, fino al punto di rivalutare alcune cose e iniziare a pensare di farne a meno.

Fino alla giornata di domenica serve quindi prudenza, anche nei rapporti personali, le persone che non trovate affini potrebbero essere allontanate, magari anche iniziando una discussione… ci vuole cautela nei rapporti, meglio non esagerare con le reazioni. Non cedete alle polemiche, l’arrivo del Sole nel segno proprio da domenica potrebbe migliorare le cose.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 19 marzo: amore

Avete vissuto dei giorni più liberi in questo mese di marzo, cari Ariete, ma non manca la voglia di lasciare indietro ciò che non vi convince più! Da domani potreste addirittura decidere di chiudere quelle relazioni che non hanno basi solide, ma anche allontanarvi da amici che non vi capiscono più.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 19 marzo: lavoro

Vivete costantemente in cerca di sfide, cari Ariete, non è per voi stare con le mani in mano! Da poco sono arrivate le notizie che aspettavate e che potete realizzare nel mese di maggio, intanto godetevi questi momenti di rivalsa, ma agite cercando il compromesso, perché sarà più facile ottenere delle cose piuttosto che discutere.

Oroscopo Paolo Fox Ariete, 19 marzo: fortuna

C’è un po’ di confusione che aleggia nell’aria, cari Ariete, questa Luna non vi fa riflettere in modo razionale e una parola di troppo potrebbe farvi infuriare!

Cercate di essere sempre prudenti per non prendervela senza motivo, la vostra voglia di risolvere tutto nello stesso momento potrebbe farvi fare qualche passo falso.

