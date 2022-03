Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 19 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 19 marzo per il segno del Capricorno potrebbero arrivare pensieri a farvi compagnia, dopo una settimana intensa anche a causa di questioni personali o lavorative da controllare! Avete la sicurezza necessaria per affrontare questo momento di indecisione, continuate ad avere sicurezza nelle vostre capacità, ma non sapete bene come procedere senza tirarla troppo per le lunghe.

Come ormai sapete da maggio in avanti diventerà complicato risolvere le questioni, le revisioni e la volontà di rivalsa devono concludersi in questi due mesi. Il fine settimana per voi sarà all’insegna della pazienza, anche in amore, dovrete sfoderare tutta la vostra capacità di essere tolleranti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 19 marzo: amore

I molti pensieri vi rendono pronti ad affrontare anche qualche difficoltà in amore, cari Capricorno, soprattutto se il partner è agitato oppure se state vivendo un momento in cui mancano le prospettive! Continuate ad aver bisogno di conforto e della vicinanza dei vostri cari per avere della forza in più, ricordate che non c’è nulla di male ad appoggiarsi agli altri a volte.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 19 marzo: lavoro

Dopo una settimana in cui in ambito lavorativo forse avete incontrato dei conflitti e avete preso decisioni importanti sullo studio oppure sulla professione è normale arrivare al fine settimana pronti a dedicarvi al relax.

I troppi pensieri a volte vi chiudono in un silenzio che al momento non vi serve, cercate di non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno, 19 marzo: fortuna

Evitate gli scontri causati dallo stress o dai troppi pensieri,cari Capricorno, sono problemi che al momento non vi servono, ma che questo sabato e domenica potreste incontrare.

Puntate al massimo sulla vostra capacità di adattamento per non finire nei guai, cercate la serenità e tenetevi lontano dalle polemiche.. piuttosto cercate appoggio in chi vi circonda.

