Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 19 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 19 marzo per i nati sotto il segno della Bilancia è in grado di portare un po’ di razionalità in più. Dopo settimane dure per voi in termini di difficoltà da superare, da domani potrete usare tutta la vostra determinazione per ritrovare un po’ di pace.

C’è da dire che il cielo continua ad essere un po’ agitato, le discussioni ci sono e a volte è difficile staccarsi del tutto dal passato! Il consiglio è quello di risolvere tutto adesso, perché da maggio sarà difficile trovare un equilibrio che possa andarvi a genio e adesso avete la forza di pensarci. Ricordate che la confusione non fa parte di voi, meglio cercare di concentrarvi come al solito sui particolari importanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 19 marzo: amore

Nei sentimenti avete più occasioni da domani, cari Bilancia, la presenza della Luna per voi sarà piacevole, un bel momento per cercare di recuperare in amore e magari riprendere un rapporto che risente un po’ della lontananza! Le intuizioni ci sono in questo fine settimana, cercate di seguirle con la mente aperta.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 19 marzo: lavoro

Le questioni che riguardano il denaro, cari Bilancia sono quelle che vi danno di più da pensare o che vi hanno coinvolto di più questa settimana, c’è ovviamente un periodo un po’ traballante anche in ambito professionale, forse non vi sentite sicuri oppure dovete cercare soluzioni a qualcosa.

Arrivare ad una quadra entro il mese di aprile vi aiuterà ad avere meno ostacoli in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 19 marzo: fortuna

L’influenza positiva di questa Luna vi concederà una tregua, da domani sarà più semplice concentrarsi e ritrovare la forza, anche se sembrate accondiscendenti, non lo siete per nulla, anzi, non vedete l’ora di far sentire la vostra voce!

Nell’ottica di recuperare il giusto ordine delle cose non dimenticate di condividere il vostro punto di vista.

