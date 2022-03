Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 19 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 19 marzo per i nati sotto il segno della Vergine porta la necessità di tornare con i piedi per terra! È strano che stiate vivendo un po’ distratti, di solito siete molto concreti e riflettete molto sulle cose, come tutti i segni di terra… ma da domani sarà necessario rivedere dei rapporti in famiglia e anche se il week end permette un buon recupero avete sicuramente bisogno di riflettere di più in queste ore.

I pianeti che sono ancora in opposizione contribuiscono un po’ alla vostra stanchezza, sappiate che la situazione planetaria cambierà da aprile, per cui dovete tenere duro ancora un po’ per lasciarvi alle spalle tensioni in arrivo dalle stelle.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 19 marzo per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 19 marzo: amore

In amore, cari Vergine, ci vuole più attenzione proprio negli affetti famigliari e con gli amici. C’è la necessità di lottare per mantenere le cose in equilibrio e questo vi rende stanchi, anche perché Marte e Mercurio sono neutrali e con Giove opposto la fatica aumenta nel tenere tutto sotto controllo! Da domani comunque non mancheranno occasioni per riavvicinarvi a chi vi sta a cuore.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 19 marzo: lavoro

Se ci sono ancora delle questioni in sospeso che devono essere superate, cari Vergine è tempo di pensarci, perché in questo cielo un po’ teso ovviamente tutto ciò che si trova in bilico non regala sicurezza e contribuisce all’agitazione.

Cercate di trovare un modo per ristabilire un rapporto pacifico con il mondo da domani, potreste trarne vantaggio anche nella professione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 19 marzo: fortuna

È stata una settimana dedicata a chiarire, cari Vergine, nel week end avete buone possibilità di recuperare le energie e lasciar andare tutte le preoccupazioni che vi seguono durante la giornata!

Per fortuna da domani potrete provare a cambiare aria e sperimentare un po’ di tranquillità, ci vuole un momento in cui spezzare la routine e ripartire.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!