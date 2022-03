Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 19 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 19 marzo per i nati sotto il segno dei Gemelli vede una giornata di sabato molto positiva per l’amore, se avete avuto una discussione a metà settimana avete davvero bisogno di scrollarvi di dosso il nervosismo! I prossimi giorni sono sicuramente pieni di forza, con questo transito di Venere i sentimenti ovviamente saranno protetti.

Se siete ancora indecisi su un accordo o un contratto sul lavoro aspettate di essere sicuri, potrebbero esserci dei cambiamenti nei riferimenti che rallentano le cose. Avete ancora i pianeti favorevoli che portano momenti interessanti, soprattutto nella vostra vita privata, cercate di dedicare le prossime ore alle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 19 marzo: amore

In amore, cari Gemelli questa è una giornata che può ridarvi grandi soddisfazioni, anche grazie alle belle influenze planetarie in atto! Probabilmente negli scorsi giorni vi siete anche liberati di un peso e adesso siete pronti a dedicarvi al recupero, alle emozioni e a qualche buona notizia in arrivo, le cose iniziano finalmente a funzionare meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 19 marzo: lavoro

In ambito lavorativo, cari Gemelli, potrebbero esserci momenti di indecisione, non partite subito sicuri di quello che sta per arrivare, perché le cose possono ancora cambiare e vi ritrovereste a ricominciare da zero!

Queste comunque sono giornate interessanti per le buone idee, rimane spazio per la creatività e per vivere in modo ottimista nei confronti del futuro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 19 marzo: fortuna

In questo week end potrete tirare un respiro di sollievo, cari Gemelli, dopo giornate un po’ agitate in cui avete preferito prendere tempo, adesso potete dedicarvi a tutto ciò che volete perseguire, con Luna, Venere e Marte nel segno non manca di certo l’energia per affrontare una nuova settimana con uno spirito diverso!

