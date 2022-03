Oroscopo Paolo Fox Cancro domani 19 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 19 marzo per i nati sotto il segno del Cancro consiglia di allontanarvi da chi nel passato vi ha reso la vita difficile, ma soprattutto di evitare di discutere nuovamente di cose che avete lasciato dietro di voi per una ragione! Avete tante cose da dire anche per quanto riguarda il presente, con le persone che amate ci sono dei chiarimenti da affrontare.

Le stelle in vista del week end raccomandano prudenza, rimanete comunque lucidi… anche se la dissonanza della Luna può portarvi qualche dubbio non è il caso di ricadere nelle solite incertezze! Si tratta di piccoli ostacoli che siete in grado di superare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 19 marzo: amore

In amore resta importante non richiudersi in se stessi durante questo week end, cari Cancro, anche se ultimamente vi siete un po’ abituati a qualche tira e molla, non è la situazione ideale per chi può ritrovare lo slancio in amore! Giove vi protegge ancora, non vi dimenticate che potete vivere belle avventure.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 19 marzo: lavoro

Anche sul lavoro, cari Cancro questa è stata una settimana con collaborazioni positive e di possibilità di nuovi incarichi! Anche le richieste continuano ad essere favorite, non vi abbandonate troppo alla stanchezza, cercate di scacciare queste nuvole in arrivo nel vostro cielo a causa della Luna e ritrovare la serenità che ultimamente avete abbracciato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro, 19 marzo: fortuna

I vostri fine settimana sono sempre un po’ meno entusiasmanti, forse perché vi impegnate tanto durante tutti gli altri giorni e vi piace dare il massimo in ogni situazione!

Nel vostro cuore sono rimasti pensieri, ma la realtà è più importante, ricordate che se c’è un nuovo possibile amore nella vostra vita è possibile per voi valorizzarlo.

