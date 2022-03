Oroscopo Paolo Fox Leone domani 19 marzo e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 19 marzo per i nati sotto il segno del Leone consiglia di stare lontani dalle polemiche, in particolare perché potreste essere sensibili rispetto alla vostra vita privata e potreste reagire in modo troppo teso! Gli impegni rimangono tanti e anche lo studio se siete giovani, quindi è possibile che stiate lasciando le questioni di cuore da parte per occuparvi di tutt’altro, ma è una situazione temporanea che richiede l’aiuto della vostra voglia di lottare!

Siete disposti anche a non dimenticare del tutto i sentimenti, ma di viverli in modo personale, sempre valorizzando le relazioni sociali, tenendo presente che Venere rimane opposta, non siete certo persone che si tirano indietro.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 19 marzo: amore

Arrivano novità in questo fine settimana, cari Leone, la forza non vi ha abbandonati e siete pronti a lottare come al solito, forse non è detto che in questo momento siate pronti ad avvicinarvi come desiderate alla persona amata! In ogni caso lo spirito rimane alto, avete molte possibilità per portare i rapporti dove volete che vadano.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 19 marzo: lavoro

Possono arrivare novità anche nel lavoro, o forse sono già arrivate, delle possibilità che portano a nuove mansioni, nuove sfide per voi da affrontare, cambi di responsabilità interessanti che vi tengono attivi nella professione!

Cari Leone, da questa domenica avrete il Sole in ottima posizione per apprezzare al meglio l’energia della primavera.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 19 marzo: fortuna

I primi due giorni della prossima settimana saranno un po’ tesi, ma se deciderete di dedicarvi alle emozioni e a ricaricarvi da domani, sarà più facile puntare sulle vostre innate qualità, una su tutte la voglia di affrontare sempre nuove battaglie che sarete in grado di superare in modo egregio.

