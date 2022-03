Oroscopo Paolo Fox Bilancia domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 1 aprile per i nati sotto il segno della Bilancia consiglia di liberarvi al più presto di ciò che vi tormenta, perché avete bisogno di esprimere la vostra opinione in questi giorni, agire per capire chi vi sta davvero accanto e chi invece vi sta causando dei malumori.

Con questo cielo è quasi inevitabile sentire le tensioni, Sole e Mercurio sono contrari e anche delle problematiche giunte all’ultimo momento, e di cui non sapevate nulla, non hanno certo aiutato a rendere la vita più semplice! Domani quindi sarebbe saggio prestare attenzione alle relazioni e anche alle coppie, forse i troppi problemi stanno offuscando i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 1 aprile: amore

In amore ci sono molti pensieri, i vostri sentimenti sono chiari, ma gli altri campi hanno un po’ influito sulla vita di coppia e adesso ci sono delle cose da risolvere! Il mese di aprile per voi non sarà sempre così battagliero, dalla seconda parte del mese sarà possibile fare incontri intriganti e con l’aiuto di Marte ritrovare la complicità.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 1 aprile: lavoro

Anche nel lavoro, cari Bilancia è necessario trovare la pazienza perduta, specialmente da domani. Sete in cerca di più sicurezza a livello economico e al momento non ne avete molta!

La protezione di Saturno vi permette di avere un campo d’azione maggiore, ma anche di procedere con gli accordi in modo preciso.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia, 1 aprile: fortuna

In generale in questo fine settimana le energie saranno tutte da recuperare, vi sentirete un po’ stanchi, ma per voi, nati sotto il segno della Bilancia, i momenti di difficoltà sono anche un modo per ritrovare la voglia di combattere e vincere!

Piano piano la forza tornerà a darvi buone occasioni di successo.

