Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 1 aprile per i nati sotto il segno dei Gemelli porta novità sul lavoro che potrebbero essere inaspettate per voi oppure un po’ più complesse da affrontare. Forse avete nuovi punti di riferimento da conoscere, ma da domani la forza del Sole e di Mercurio attiva fino alla metà del mese vi regala molti stimoli!

In amore potreste rimanere ancora distratti e questo potrebbe portare ad allontanarvi da una relazione oppure ad avere qualche dubbio in più. Siete molto presi dagli impegni professionali, ma non è la cosa migliore quella di mettere in secondo piano le emozioni, perché la seconda parte di aprile potrebbe aprirvi gli occhi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 1 aprile: amore

In ambito sentimentale, cari Gemelli, le preoccupazioni negli altri campi portano distrazione, ci vuole molta chiarezza per mantenere l’equilibrio! Bisogna evitare le contraddizioni e la voglia di guardarsi intorno invece di tentare di risolvere, questo week end avrete più occasioni di trovare una relazione grazie ai pianeti. Si procede lentamente con i progetti a due, forse tra poco sentirete la necessità di capire se la storia che state vivendo ha davvero un futuro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 1 aprile: lavoro

Sul lavoro, cari Gemelli, ci saranno molte scelte da fare. I progetti innovativi ci sono e la voglia di seguire l’istinto è più forte che mai.

Dovete ritrovate tutta la vostra energia per portare avanti richieste e proporre soluzioni a questioni passate ancora da risolvere. Verso la metà del mese aumenta la tensione, quindi da domani è meglio essere pronti a procedere con convinzione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli, 1 aprile: fortuna

L’oroscopo di questi giorni del nuovo mese per voi Gemelli sono pieni di impegni, voi reagite particolarmente bene quando notate che le cose stanno andando come vi aspettavate, ma meglio affrontare tutto con calma, perché la tensione è dietro l’angolo, anche con un cielo che da domani vi protegge molto.

