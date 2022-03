Oroscopo Paolo Fox Pesci domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 1 aprile dei nati sotto il segno dei Pesci continua la corsa al recupero con una giornata di pianeti favorevoli che vi proteggeranno anche durante tutto il week end! Molto favoriti i progetti a cui state lavorando, non solo sul lavoro, ma anche in coppia con la presenza di Giove che potrebbe aiutarvi nel decidere se allargare la famiglia!

Avete finalmente lasciato indietro sensazioni poco piacevoli e ciò che avete raggiunto con fatica lo scorso mese, da questo momento potrà darvi belle soddisfazioni. Siete decisamente pronti per ripartire e da domani potrete sperimentare un cielo pieno di belle risorse.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 1 aprile: amore

In amore, cari Pesciolini, state pensando a come introdurre belle novità in famiglia e anche la voglia di vivere emozioni è al massimo! In questi giorni potreste sperimentare delle novità improvvise, un incontro fatto per caso, uno sguardo in più che può farvi avvicinare a persone importanti. È tempo di lasciare il passato nel dimenticatoio e seguire le vostre nuove passioni con lucidità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 1 aprile: lavoro

Sul lavoro, con un Mercurio attivo dal 5 di questo mese tutto tende al successo, chi ha un lavoro dipendente forse sentirà meno la forza dei cambiamenti, ma potrebbe essere utile comunque pianificare nuove strategie e costruire qualcosa che presto potrebbe rivelarsi un successo!

Tra qualche giorno saranno favoriti anche gli incontri professionali, fatevi trovare pronti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci, 1 aprile: fortuna

Le stelle vi garantiscono giorni molto interessanti, cari Pesci, anche dal punto di vista della salute.

C’è modo di stare meglio se state curando qualche piccolo fastidio, perché la forza che vi regala questo cielo è in grado di darvi la spinta che vi serve per vedere tutto sotto un’altra luce. Iniziate a pianificare un bel week end già da domani.

