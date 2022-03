Oroscopo Paolo Fox Vergine domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 1 aprile per i nati sotto il segno della Vergine consiglia di continuare a stare lontani dalle polemiche, durante questi ultimi giorni avete vissuto momenti caotici e da domani servirà ancora tutta la vostra pazienza, in particolare sul lavoro! Da maggio l’influenza di Giove tornerà positiva, ma in questo periodo continuano ad esserci rallentamenti nella professione.

L’opposizione di Venere nel campo dei sentimenti nel mese di aprile deve portarvi a riflettere su come gestite le relazioni, lo stress e gli impegni possono avere un effetto anche sui rapporti. Se riuscite, cercare di scaricare tutta la tensione che accumulate, perché accordi a parte avrete più di una ragione per perdere la pazienza dal 15 del mese.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 1 aprile per tutti i segni:

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 1 aprile: amore

In amore, cari Vergine, c’è bisogno di curare le coppie molto da vicino, anche perché la sensazione di distanza che sentite, un allontanamento dal partner, potrà portare a delle discussioni accese! Il consiglio di Paolo Fox è quello di riconsiderare l’utilizzo della calma per i sentimenti in generale.

Anche i nuovi rapporti possono passare giorni tesi, tenete lontano il nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 1 aprile: lavoro

Siete in attesa che i vostri progetti arrivino ad una conclusione e questo dover aspettare in modo continuo non vi sta aiutando nell’affrontare la professione con uno spirito rilassato.

In questi giorni meglio non fare scelte in modo troppo affrettato, per chi ha già cambiato gruppo di lavoro saranno in arrivo giorni pieni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine, 1 aprile: fortuna

State cercando di ritrovare la vostra proverbiale calma, cari Vergine, quella che da segno di terra avete sempre nel portare avanti i vostri progetti.

Da domani c’è ancora possibilità di gestire in modo produttivo i cambiamenti, ricordate però che da metà aprile sarà più difficile non provare qualche momento di disagio.

