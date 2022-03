Oroscopo Paolo Fox Leone domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 1 aprile per i nati sotto il segno del Leone trova un’energia migliore rispetto a quella dei giorni scorsi, ma con un Marte ancora opposto almeno a fino alla metà del mese i problemi sul lavoro, i cambiamenti e le nuove posizioni portano ancora delle preoccupazioni!

Siete in cerca di attimi in cui riprendervi, fermarvi e rilassarvi un po’. I sentimenti migliorano tra qualche giorno con una Venere che smette di essere contraria, i nuovi incontri diventano intriganti e le storie che hanno resistito al test del tempo si fanno serie. È tempo di fare progetti, le stelle vi proteggono con il Sole e Mercurio in grado di regalarvi molta forza per agire.

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox 1 aprile per tutti i segni:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 aprile: amore

Siete in attesa di passioni più coinvolgenti, cari Leone, ma da maggio avrete più possibilità di viverle, mentre da domani potete chiudere delle questioni legate a relazioni del passato. Per chi cerca ancora un sentimento i primi giorni del mese sono validi per alimentare nuove conoscenze e pensare a portare avanti progetti di coppia emozionanti.

Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi le previsioni di:

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 aprile: lavoro

Negli ultimi mesi vi siete fatti spazio nel lavoro lottando e portando avanti la vostra visione con difficoltà, ma è importante ricordare che anche se cercate il successo fuori di voi, conoscete bene il vostro valore!

I cambiamenti radicali potrebbero farvi vivi da maggio, nel frattempo il consiglio è quello di stringere i denti ancora per un po’.

Oroscopo Paolo Fox Leone, 1 aprile: fortuna

Per quanto riguarda il benessere, carissimi Leone, da domani ci sono molte possibilità per voi di ritrovare nuova energia, la vitalità può tornare e anche le emozioni possono trovare spazio!

Il cielo e i pianeti vi consentono di agire in modo più sicuro e potrete contare su eventi importanti in arrivo.

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!