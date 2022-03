Oroscopo Paolo Fox Toro domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox per domani 1 aprile per il segno del Toro porta la voglia di recuperare, dopo un mese in cui avete avanzato poco, sia in amore che nel lavoro, avete molta voglia di ripartire e potreste riuscirci anche da subito con l’aiuto di questo Mercurio in arrivo tra una decina di giorni!

Intanto da domani dovete avere pazienza perché la vera svolta arriverà dalla metà di aprile, avrete probabilmente anche voglia di cambiare per preparavi meglio ad una stagione nuova per i sentimenti. Sapete come dare il meglio di voi e siete molto legati all’estetica e allo stile, già dal 5 di questo mese avrete buona forza per lasciarvi alle spalle eventuali problemi e guardare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 1 aprile: amore

Non si parte proprio con il botto, cari Toro, ma ci vuole pazienza in questi giorni prima di trovare spazio per recuperare i sentimenti fermi durante il mese di marzo! Le passioni saranno intriganti, gli incontri di questi giorni sono dedicati a vivere al meglio un’avventura, con pochi pensieri e molta voglia di ritrovare ciò che vi fa stare bene.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 1 aprile: lavoro

Dopo i vari blocchi che avete vissuto durante il mese di marzo, soprattutto se siete giovani tra poco potreste fare richieste o ricevere chiamate per iniziare un percorso professionale! Nell’ambito finanziario ci va sempre un po’ di cautela, perché possono esserci degli eventi difficili da prevedere.

Con la presenza di un Giove positivo si potranno risolvere questioni ancora in corso, belle le prospettive per il futuro anche se non portano subito soddisfazioni economiche importanti.

Oroscopo Paolo Fox Toro, 1 aprile: fortuna

L’energia migliora con l’arrivo della primavera, carissimi Toro, ma anche con l’arrivo di un nuovo mese, che vi spinge a voler ottenere di più! A livello personale sentirete molta voglia di migliorarvi, di concentrarvi sul vostro benessere e agire con rinnovata forza. È tempo di tornare protagonisti della vostra vita, sempre senza rischiare troppo.

