Oroscopo Paolo Fox Scorpione domani 1 aprile e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

L’oroscopo di Paolo Fox di domani 1 aprile per i nati in Scorpione porta la voglia di allontanarsi da ciò che ultimamente vi ha reso nervosi. Non solo le situazioni, ma anche le persone che potrebbero contribuire a farvi agitare ancora di più, non sono più le benvenute! Sentirete la voglia di isolarvi un po’, di recuperare il vostro equilibrio.

Domani sera non fate tardi, cercate di lasciare andare tutto ciò che non vi serve. Il mese di aprile che ha inizio proprio domani porta con sé novità in campo sentimentale, forse sarà in arrivo una nuova passione oppure potreste decidere di ricontattare qualcuno che è stato molto importante per voi nel passato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 1 aprile: amore

In amore, cari Scorpione, già dalla giornata di domani ci saranno movimenti interessanti, ma tutto migliorerà dopo il 5 di questo nuovo mese, nel frattempo potreste anche decidere di provare a rimettere insieme un rapporto che ultimamente si è sgretolato, ma che rimane importante per voi! Il mese di marzo è stato decisivo per molte coppie.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 1 aprile: lavoro

In ambito lavorativo avete buone occasioni,cari Scorpione, con un Giove attivo ancora per un mese avrete davvero la possibilità di fare passi in avanti, sempre che non decidiate di lasciare che i problemi degli altri campi vi rendano difficile anche il lavoro!

Il consiglio è quello di tenere le cose separate il più possibile, se state avendo ancora troppe spese, cercate di tenere tutto sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione, 1 aprile: fortuna

I primi week end del mese sono di assestamento per voi, cari Scorpione, questa domenica infatti richiederà un po’ di calma, i prossimi tre giorni sono un po’ nervosi, ma ricordate che siete voi che di solito subite di più le conseguenze quando vi arrabbiate!

Cercate di trovare più tolleranza nel gestire anche le situazioni più tese.

