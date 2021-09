Oroscopo Ariete domani 16 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

La settimana non sembra continuare nel migliore dei modi per voi, amici dell’Ariete, con un giovedì che sembra essere segnato dalla brutta posizione di Marte e Mercurio. Il pianeta rosso per ora non avrà una reale influenza marcata, ma presto si farà certamente sentire. In generale, siate cauti e cercate di non dar troppo peso al nervosismo, cercando di evitare il più possibile di litigare con il partner.

Il lavoro sembra poter procedere bene, ma forse a livello economico qualcosa potrebbe incrinarsi.

Oroscopo Ariete, 16 settembre: amore

Insomma, amici dell’Ariete, nel corso di questo giovedì gli astri non sembrano avere particolare interesse nella vostra vita amorosa.

Nel caso siate impegnati, cercate solo di evitare quei litigi dovuti esclusivamente al nervosismo che avvertite, non dateci peso. Piuttosto, cercate nella vostra dolce metà un aiuto per combattere quel nervosismo, invece che per accentuarlo!

Oroscopo Ariete, 16 settembre: lavoro

Sul lavoro, invece, dovrete prestare particolare attenzione, perché per voi sia Marte che Mercurio sono legati a questo ambito.

Le energie che vi animano sono buone, ma dovreste stare attenti a non sprecarle inutilmente in un’infinita serie di compiti e mansioni, dietro ai quali non riuscirete a stare. Occhio agli accordi, ma anche alle collaborazioni, qualcosa sembra essere poco chiaro o vantaggioso.

Oroscopo Ariete, 16 settembre: fortuna

Infine, amici dell’Ariete, ormai sapete che c’è poco da sperare quando la maggior parte degli astri sono negativi. La fortuna non è dalla vostra parte, ma ogni tanto nulla è certamente meglio che qualcosa di brutto!