Oroscopo Capricorno domani 16 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 16 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Capricorno

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Ottima la Luna che vi accoglierà in questa giornata di giovedì, ma il reale vantaggio sarà l’arrivo di Mercurio e Marte, cari Capricorno! Anche Venere sembra essere decisamente ottima, permettendovi di incappare in qualche nuova ottima conoscenza, specialmente nel caso in cui siate single!

Sul posto di lavoro potreste facilmente portare a termine un buon progetto, o iniziarne uno nuovo che vi accompagnerà per parecchio tempo! Forse, però, il lavoro è ancora un pochino difficoltoso.

Oroscopo Capricorno, 16 settembre: amore

Molto bene, insomma, per voi amici single del Capricorno in questa giornata di giovedì, segnata dall’ottimo Marte, assieme a Venere!

Un nuovo incontro sembra esservi decisamente garantito, ma la cosa importante sarà procedere con calma, tastando bene il terreno prima di buttarvi. Voi che siete stabilmente impegnati, invece, godetevi il sole e l’assenza di problemi con il partner!

Oroscopo Capricorno, 16 settembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo forse non sarà esattamente tutto solare, ma anzi segnato da qualche notevole fastidio, cari Capricorno.

Nulla di troppo grave, non fasciatevi la testa in anticipo, ma cercate comunque di stare attenti. Al più potreste cascare in qualche tranello nel tentativo di chiudere un accordo o un contratto, valutatelo attentamente o chiedete consiglio.

Oroscopo Capricorno, 16 settembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra essere troppo attenta alla vostra giornata di giovedì, carissimi nati sotto il segno del Capricorno. Meglio evitare direttamente di pensarci e non ve ne accorgerete neppure!