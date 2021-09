Oroscopo Cancro domani 16 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 16 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Cancro

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Occhio al vostro giovedì, cari Cancro, perché sembra essere veramente una giornata antipatica per voi, segnata da un cielo veramente brutto ed impegnativo. L’opposizione della Luna porterà, innanzitutto, ritardi e complicazioni, forse anche qualche appuntamento che dovrà essere necessariamente rimandato.

Il clima attorno a voi è piuttosto pesante, così come la sensazione di infelicità che vi permea. Siate cauti, come sempre, ed evitate i litigi, ma sfruttate anche Venere positiva!

Oroscopo Cancro, 16 settembre: amore

La vita amorosa, seppur possa riservarvi una qualche occasione in cui dovrete far fondo a tutta la vostra calma e tranquillità per evitare di arrabbiarvi, sembra essere serena!

Grazie a Venere, che dovreste sfruttare a vostro favore, dovreste sentirvi sensuali e magnetici, soprattutto nel caso siate stabilmente impegnati! Voi single del Cancro, invece, non godete certamente dell’umore adatto.

Oroscopo Cancro, 16 settembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, forse sarà necessario che vi rimbocchiate un po’ le maniche in questo giovedì, amici del Cancro.

Innanzitutto, attenzione a non iniziare già la giornata con un notevole ritardo sul lavoro, e magari valutate anche di rimandare alcuni di quegli appuntamenti che avete in programma. Cercate poi di tenervi distanti dal nervosismo, evitando di dare vita a qualsiasi litigio.

Oroscopo Cancro, 16 settembre: fortuna

Infine, la fortuna non dovrebbe rientrare neanche nei vostri pensieri in questa faticosa giornata di giovedì, amici nati sotto il Cancro. Sarà completamente assente e non ha senso che perdiate tempo a pensarci.