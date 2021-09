Oroscopo Leone domani 16 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Una buona e tranquilla giornata di giovedì sembra attendervi, carissimi Leone, con una Luna vi permetterà di essere attivi e costruttivi, specialmente sul posto di lavoro! Anche Marte vi sarà piuttosto benefico, mentre dovrete stare attenti a Venere, opposta e che crea qualche piccola tensione amorosa con il vostro partner stabile.

Voi single non aspettatevi chissà quale novità o opportunità, mentre potreste essere sprinti a cambiare qualcosa nel vostro aspetto fisico.

Oroscopo Leone, 16 settembre: amore

L’amore, insomma, non gode affatto di un buon momento positivo con quella Venere alle vostre spalle.

Amici del Leone impegnati stabilmente, occhio alle incomprensioni con la vostra dolce metà, non date vita a nessun tipo di inutile litigio, finireste solo per innervosirvi senza risolvere nulla. Non riuscirete ad esprimere proprio serenamente quello che provate, state attenti a come vi esprimete.

Oroscopo Leone, 16 settembre: lavoro

La vita lavorativa, invece, nel corso di questo giovedì sembra essere decisamente favorita, sia dal transito della Luna che da quello di Marte!

Cari Leone, ecco che quindi dovreste sentirvi, grazie al luminare notturno, attivi ed energici, ma anche propositivi, mentre il pianeta rosso rende il vostro procedere sicuro e sereno! Datevi da fare, tenendo sempre a mente i vostri obbiettivi e continuando ad inseguirli!

Oroscopo Leone, 16 settembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra essere completamente disinteressata a voi in questo giovedì, ma neppure particolarmente invogliata ad intervenire. Sappiate solo che è presente, carissimi Leone, ma starà a lei decidere cosa fare!