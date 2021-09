Oroscopo Sagittario domani 16 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 16 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Sagittario

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Occhio alla Luna nel corso di questo giovedì, cari amici del Sagittario, perché sembra essere piuttosto fastidiosa, causandovi un paio di fastidi economici. Oltre a questo, però, il luminare notturno potrebbe essere anche la causa di un qualche litigio con la vostra dolce metà, forte anche della negatività di Venere alle vostre spalle.

Cercate solamente di distrarvi un po’ in questa giornata, ma anche nelle prossime, magari rispolverando un vecchio hobby, o scoprendone uno nuovo!

Oroscopo Sagittario, 16 settembre: amore

Occhio, insomma, alla giornata amorosa di giovedì, decisamente insoddisfacente ed impegnativa per tutti voi, carissimi Sagittario.

Nel caso siate stabilmente impegnati, l’opposizione di Venere sembra poter dare vita ad una serie di malumori e malesseri decisamente marcati, affievolendo l’unione con il vostro partner. Voi single, invece, per ora tenetevi stretta la vostra solitudine, ma non tralasciate gli amici!

Oroscopo Sagittario, 16 settembre: lavoro

Anche il lavoro sembrerebbe poter essere segnato da qualche tipo di fastidio in questo giovedì, seppur non dovreste finire in nessuna brutta posizione futura!

Cercate solo di stare attenti ad evitare gli errori e le distrazioni, mantenendo sempre alta la vostra concentrazione. Limitate anche un po’ le cose in cui decidete di impegnarvi ed una volta finito il turno, riposatevi e cercate di distrarvi.

Oroscopo Sagittario, 16 settembre: fortuna

Maluccio per quanto riguarda la fortuna, quasi completamente assente dalla vostra giornata di giovedì, amici nati sotto il segno del Sagittario. Meglio evitare direttamente di pensarci, o di preoccuparvi!