Oroscopo Acquario domani 20 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

La Luna sarà piuttosto gratificante in questa giornata di lunedì, rendendo rapide e prive di problemi le cose più semplici che potreste fare, cari Acquario. Sul lavoro vi toccherà ancora sopportare quel leggero senso di insoddisfazione, che presto però passerà! Una particolare freddezza caratterizzerà la vita amorosa, ma se non vi dimostraste troppo pretenziosi le cose potrebbero anche risolversi in maniera semplice!

Oroscopo Acquario, 20 settembre: amore

Ciò che vi attende nella vita amorosa, dunque, sembra essere un particolarmente marcato senso di insoddisfazione, specialmente se foste stabilmente impegnati.

Nulla di grave, basterà non causare litigi, magari accontentandovi, senza essere pretenziosi, tutto si risolverà presto! Amici single dell’Acquario, voi invece non godete di nessuna opportunità di conquista, lasciate perdere.

Oroscopo Acquario, 20 settembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, carissimi amici dell’Acquario, potrete contare su delle buone idee particolarmente vantaggiose. Ma il contesto in cui vi trovare, nel frattempo, è di scarsissima produttività, con l’esito che a fine giornata potreste sentirvi esclusivamente insoddisfatti.

C’è poco da fare, ma non fatevi scoraggiare, dedicatevi alle cose più semplici e al resto penserete quando il cielo sarà migliore!

Oroscopo Acquario, 20 settembre: fortuna

La fortuna, infine, in questo contesto leggermente bruttino non riesce ad avere un’influenza marcata nella vostra vita, carissimi nati sotto il segno dell’Acquario. Non pensateci e, se vi trovaste in difficoltà, rivolgetevi alle persone di cui vi fidate!