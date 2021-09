Oroscopo Pesci domani 20 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Un’altra giornata leggermente faticosa da vivere sembra attendervi all’orizzonte di lunedì, cari amici dei Pesci, a causa delle opposizioni di Luna, Venere e Marte. Felicità ed ottimismo sembrano essere difficili da ottenere in giornata, in un generale senso di malessere che vi opprime.

Occhio al lavoro, dove a fare da padrona ci sarà una notevole confusione, meglio evitare di chiudere accordi o contratti.

Leggi l’oroscopo del 20 settembre per tutti i segni:

Oroscopo Pesci, 20 settembre: amore

L’amore non sembra, fortunatamente, essere soggetto a nessun transito particolare che lo rende positivo o negativo. Certo, forse quella sensazione di malessere e la confusione potrebbero rovinare un po’ la vostra storia stabile, ma senza nessuna ripercussione immediata o futura.

Amici single dei Pesci, è inutile dirvi che tentare un approccio con questo cielo finirebbe solo per deludervi.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Pesci, 20 settembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa sembrate dover porre un po’ di attenzione a come procedete, pensando bene a cosa fare. La confusione che occupa la vostra mente non vi renderà semplice valutare lucidamente un accordo o un contratto ed una buona idea potrebbe essere delegarli o rimandarli, invece che sbagliare.

Datevi da fare, ma senza sprecare troppe energie perché non ne vale la pena.

Oroscopo Pesci, 20 settembre: fortuna

La fortuna, infine, qualcosa di molto piccolo potrebbe averlo in serbo per voi, almeno da garantirvi un sorriso o una piccola gratificazione in giornata. Non è chiaro di cosa si tratti, come spesso capita, ma starà a voi amici nati sotto i Pesci scoprirlo!