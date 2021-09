Oroscopo Scorpione domani 20 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 20 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per lo Scorpione

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, la giornata che sta per aprirsi in questo lunedì sembra essere decisamente buona e soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda l’amore! Tuttavia, la Luna sarà anche piuttosto negativa nella vostra orbita celeste, causandovi un paio di fastidi lavorativi leggermente impegnativi.

Affascinanti e seducenti come dovreste sentirvi, non date troppo peso a quel senso di malinconia.

Oroscopo Scorpione, 20 settembre: amore

L’amore sembra essere decisamente solare e tranquillo, anche se voi amici impegnati non sembrate poter incappare in chissà quale importante novità.

Voi single dello Scorpione, invece, forti di quell’accentuata sensualità dovreste facilmente riuscire ad entrare in contatto con qualche estraneo, trascorrendo delle divertenti ore e, chissà, magari anche innamorandovi!

Oroscopo Scorpione, 20 settembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, la sfera lavorativa di questa giornata, forse sarà necessario che vi rimbocchiate le maniche, carissimi Scorpione. Certo, non vi aspetta nulla che potrebbe mettervi in delle pessime situazioni o rovinarvi la carriera, ma la produttività sarà veramente bassa e forse qualche superiore potrebbe storcere un po’ il naso.

Fate il possibile, senza farvi abbattere.

Oroscopo Scorpione, 20 settembre: fortuna

La fortuna, infine, non sembra potervi essere particolarmente d’aiuto o supporto in giornata, carissimi nati sotto lo Scorpione. Nulla di preoccupante, sapete arrangiarvi da soli, senza fare affidamento alle cose esterne!