Oroscopo Acquario domani 22 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Occhio, amici dell’Acquario, alla giornata che si aprirà davanti a voi in questo mercoledì, soprattutto per via della contrapposizione di Mercurio, ma anche del Sole e della Luna. In generale, le cose che dovreste fare sembrano essere troppe, causandovi una marcata confusione nel procedere lavorativo.

Anche il fascino non è esattamente al massimo, rendendovi poco attraenti a attenti alla vostra dolce metà.

Oroscopo Acquario, 22 settembre: amore

State particolarmente attenti a come vi muovete e atteggiate con la vostra dolce metà in questo mercoledì, cari Acquario impegnati stabilmente.

L’entusiasmo è poco, il fascino ancora meno e la stanchezza parecchia, ma non dovreste trascurare il partner. Cercate, piuttosto, tra le sue braccia un sostegno che potrebbe esservi decisamente utile. Per voi single, però, non c’è nulla all’orizzonte.

Oroscopo Acquario, 22 settembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, similmente dovreste trascorrere una giornata piuttosto impegnativa, segnata soprattutto da quelle scarse energie che vi muovono.

Non fate neppure troppo affidamento alle idee che vi balenano in mente, lasciandole magari lì, perché non sono così tanto buone come vi sembrano. Dedicatevi un po’ a voi stessi in serata, e soprattutto riposate, senza far tardi!

Oroscopo Acquario, 22 settembre: fortuna

La fortuna, infine, in questo contesto di mercoledì leggermente faticoso ed impegnativo per voi carissimi amici dell’Acquario, non sembra avere nulla in serbo per voi. Non pensateci, andate avanti e state, piuttosto, attenti a quello che vi succede attorno.