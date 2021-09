Oroscopo Leone domani 28 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Una buona giornata di martedì sembra essere pronta a gratificare voi amici del Leone! La Luna positiva, accompagnata anche dal Sole, Marte e Mercurio, per voi configura una gran giornata, pregna di opportunità! Un buon colpo di fortuna sembra attendervi in giornata, in un contesto in cui il lavoro procede veramente spedito verso i risultati!

L’amore è buono, ma cercate di aprirvi un po’ di più!

Oroscopo Leone, 28 settembre: amore

La giornata amorosa che vi attende all’orizzonte sembra essere piuttosto buona e tranquilla, ma anche priva di grandi novità o opportunità, cari Leone. In generale, la passionalità è ottima, ma ad essere leggermente sottotono sarà la vostra espressione dei sentimenti.

Ricordatevi che non c’è nulla di male nel mostrare la vostra emotività al partner, ed anzi potrebbe migliorare la relazione!

Oroscopo Leone, 28 settembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, dovreste poter dare veramente il meglio di voi stessi in questa giornata di martedì, carissimi amici del Leone! La produttività è ottima, come le idee e la voglia di dimostrare a tutti quello che siete in grado di fare da soli.

Datevi da fare, sfruttate le idee fantastiche che vi animano e correte verso il successo che da sempre inseguite! Occhio ancora agli inganni di Giove.

Oroscopo Leone, 28 settembre: fortuna

La fortuna, infine, in questa giornata di martedì non sembra poter avere nulla di particolare in serbo per voi, carissimi nati sotto il segno del Leone. Ma nel frattempo voi sembrate anche poter incappare in un qualche ottimo evento, forse garantito dagli astri!