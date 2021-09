Oroscopo Sagittario domani 28 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Occhio all’opposizione della Luna in questa giornata di martedì, carissimi amici del Sagittario, perché vi causerà una piccola serie di fastidiosi ritardi e contrattempi. Alcuni pianeti, come Mercurio, Marte e il Sole, sono dalla vostra parte, però, rendendo innanzitutto ottimo il lavoro, con un buon progresso ad attendervi!

Un piccolo evento fortunato potrebbe rivoltare completamente una delle vostre varie sfere!

Oroscopo Sagittario, 28 settembre: amore

La giornata amorosa che attende voi amici stabilmente impegnati sembra essere leggermente faticosa, con una qualche serie di difficoltà, forse dovute ad una bugia detta da voi o dal partner in passato.

Al contempo, però, voi single del Sagittario sembrate godere veramente di fantastiche opportunità in giornata! Potreste facilmente conoscere una persona, e garantirvi un’emozionante avventura!

Oroscopo Sagittario, 28 settembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, la giornata che sta per aprirsi sembra essere veramente entusiasmante, carissimi Sagittario! Una qualche tipo di progetto, traguardo o successo vi attende, forti anche di un impegno unico e di energie veramente alle stelle!

Cercate solo, per quanto possibile, di evitare di prendere qualsiasi importante decisione, la mente non è troppo lucida.

Oroscopo Sagittario, 28 settembre: fortuna

La fortuna, infine, sembra essere molto forte in questa vostra giornata di martedì, carissimi amici nati sotto il segno del Sagittario! Dovrebbe, infatti, mettervi sulla strada per incappare in un fortunato evento, la cui natura non è del tutto chiara!