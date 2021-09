Oroscopo Capricorno domani 28 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 28 settembre 2021. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per il Capricorno

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Una giornata non esattamente al top della forma possibile vi attende alle porte di questo martedì, cari Capricorno, rovinando in generale probabilmente tutto il resto della settimana. Marte, Mercurio e il Sole vi sono decisamente opposti, rendendovi infelici, fiacchi e pessimisti, oltre che poco invogliati alla vita sociale.

La Luna, infine, sembra volervi causare un qualche fastidio famigliare, state attenti.

Leggi l’oroscopo del 28 settembre per tutti i segni:

Oroscopo Capricorno, 28 settembre: amore

L’amore, fortunatamente, in questa giornata di martedì sembra essere piuttosto buono per voi amici del Capricorno impegnati stabilmente! Cercate di godervi il rapporto con la dolce metà, trovando tra le sue braccia un buon modo per andare oltre alle numerose sfide della giornata!

Mentre, voi single del segno forse sarete spinti ad approfondire una qualche amicizia decisamente entusiasmante!

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Capricorno, 28 settembre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, la giornata che sta per aprirsi sembra essere per lo più negativa ed impegnativa, carissimi Capricorno.

Le energie di cui godrete saranno decisamente ridotte, così come le idee piuttosto inefficienti, spingendovi verso un paio di inciampi nel caso decideste di seguirle. Cercate di passare inosservati e limitate al minimo indispensabile quello che potreste fare.

Oroscopo Capricorno, 28 settembre: fortuna

Nulla, infine, sembra attendervi da parte della fortuna in questa già di per sé impegnativa giornata di martedì, carissimi nati sotto il Capricorno. Evitate di pensarci, sapete che non ne vale mai la pena, ma anzi peggiora il tutto.