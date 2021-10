Oroscopo Sagittario domani 7 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Il vostro procedere lavorativo di giovedì, carissimi Sagittario, sembra essere decisamente ottimo e gratificante, sostenuto da alcuni pianeti decisamente positivi! A rimetterci, forse, potrebbero essere la sfera amorosa e quella famigliare, con il concreto rischio di perdere qualcosa che volevate conservare.

Piccoli ritardi e appuntamenti che saltano, ma nulla di troppo negativo o fastidioso da fronteggiare.

Oroscopo Sagittario, 7 ottobre: amore

Occhio, dunque, soprattutto all’amore in questa giornata di giovedì in cui sembrate dover affrontare una qualche crisi. È vero che anche la famiglia non è buona, ma lì non correte il rischio di perdere un rapporto, quindi state attenti.

L’unione con la vostra dolce metà non è buona e voi potreste sentirvi insoddisfatti e infelici. Se fosse arrivato il momento di lasciarsi qualcosa alle spalle, allora fatelo.

Oroscopo Sagittario, 7 ottobre: lavoro

Dal punto di vista lavorativo, invece, la giornata che vi attende alle porte di giovedì sembra essere decisamente buona e tranquilla, cari Sagittario!

Certo, con quel pessimo clima amoroso non crediate di poter ottenere chissà cosa in questo ambito, ma una buona tranquillità è già di per sé ottima per andare avanti! Se seguiste un progetto difficile, non abbiate paura a chiedere aiuto a qualcuno!

Oroscopo Sagittario, 7 ottobre: fortuna

La fortuna, infine, sembra essere decisamente attenta alla vostra vita lavorativa di giovedì, aiutandovi ad evitare i vari problemi che potreste incontrare! Approfittatene per impegnarvi, carissimi Sagittario, e non pensate all’amore mentre lavorate!