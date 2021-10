Oroscopo Paolo Fox settimana dal 11 al 17 ottobre: oroscopo e classifica per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 11 al 17 ottobre

Oroscopo per la settimana dal 11 al 17 ottobre. Vuoi sapere cos’hanno in serbo le stelle per il tuo segno zodiacale? Leggi le previsioni su amore, lavoro, fortuna e molto altro. Paolo Fox ha letto le stelle per questa settimana e ha decretato la classifica dei segni:

1. Acquario

2. Sagittario

3. Leone

4. Cancro

5. Bilancia

6. Capricorno

7. Toro

8. Scorpione

9. Gemelli

10. Vergine

11. Ariete

12. Pesci

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Cari Ariete, voi occupate la penultima posizione in questa classifica settimana dell’oroscopo di Paolo Fox, con un Mercurio veramente molto imbronciato, unito anche ad un altrettanto pessimo Sole.

Il periodo che vi apprestate ad affrontare sembra essere decisamente faticoso, state attenti. Il 2022 sarà un anno piuttosto importante e solare per voi, ma ora occorre essere pazienti.

Oroscopo Toro

Questa settimana, amici del Toro, sembra volervi vedere con delle ottime energie da impiegare come meglio credete in un qualche ambito!

La cosa più importante sarà non mollare, non lasciare che dei piccoli ostacoli possano intralciarvi, ma non siete soliti lasciare perdere! I sentimenti, poi, sembrano poter godere di un ottimo cielo, permettendovi di andare oltre ai problemi passati!

Oroscopo Gemelli

Carissimi nati sotto i Gemelli, questa settimana sembra essere colpita dal pessimo transito di Mercurio nei vostri piani astrali. Avvertite l’esigenza di provare nuovi stimoli e trovare nuove cose da fare, magari mai sperimentate, cercate di seguire questa voglia!

Una leggera noia vi attende in amore e in famiglia, ma non fatene un dramma e non litigate, i rapporti non sono molto favoriti.

Oroscopo Cancro

Voi del Cancro sembrate essere al cospetto di una settimana in cui le emozioni torneranno ad occupare una posizione centrale, con anche una nuova voglia di innamorarvi nel caso siate single! Non buttate le occasioni che gli astri vi offrono, sono tante e tutte decisamente ottime! Una nuova, importante, relazione si designa nel vostro futuro!

Buone novità in vista anche sul lavoro.

Oroscopo Leone

La seconda settimana di fila in terza posizione, secondo la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox per voi amici del Leone con una settimana decisamente importante e positiva in vista! Il cielo vi è decisamente favorevole, e vi riempie della voglia di provare alcune novità nella vostra vita! Il lavoro è decisamente gratificato, approfittatene! Novità in vista entro la fine del mese di ottobre!

Oroscopo Vergine

Cari Vergine, occhio alla settimana che si sta aprendo al vostro cospetto perché sembra essere degnata da una piccola, ma notevole, sensazione di malcontento.

Cercate di calmarvi un attimo e pensate al fatto che i desideri siano passeggeri, anche se non ottenete quello che volete, presto non ne sentirete la mancanza! Mettetevi alla prova, in quelle situazioni sapete tirare fuori il meglio di voi!

Oroscopo Bilancia

Il cielo sopra alla vostra testa, carissimi amici della Bilancia, sembra essere gratificato da un gran cielo, facendovi conquistare la quarta posizione nella classifica della settimana di Paolo Fox! Un problema potrebbe venire fuori in questo periodo, non per infastidirvi ma per permettervi finalmente di risolverlo!

Impegnatevi e datevi tanto da fare che potete ottenere grandi cose!

Oroscopo Scorpione

Una settimana pienissima di fantastiche energie sembra attendere voi nati sotto lo Scorpione! In generale, ciò che vi attende nei prossimi giorni sembrano essere delle interessanti occasioni ed opportunità, principalmente sul lavoro dove potrete sfruttare al meglio tutte quelle ottime energie! Se inizialmente le cose potrebbero sembrarvi lente ad ingranare, nel fine settimana tutto sarà splendido!

Oroscopo Sagittario

Seconda posizione della classifica settimanale di Paolo Fox per voi amici del Sagittario che godete di un cielo veramente importante, con Venere, Giove e Saturno positivi! Potrebbe sembrare che attorno a voi non succeda nulla di rilevante, ma se così fosse allora tenete a mente che è anche necessario impegnarsi per ottenere qualcosa! Non state lì fermi ad aspettare, ma rimboccatevi le maniche!

Oroscopo Capricorno

Carissimi Capricorno, nel corso di questa settimana dovreste avvertire un notevole aumento della vostra carica vitale, con un’ancor più accentuata determinazione! Sfoderate tutte le vostre forze, non fatevi bloccare e correte a prendervi tutto ciò che desiderate! Occhio solo a non pretendere di essere il centro delle attenzioni di tutti, ogni tanto è giusto dare importanza anche agli altri.

Oroscopo Acquario

Amici dell’Acquario, splendida prima posizione per voi in questa classifica dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox! Questa sembra essere veramente una settimana molto importante per voi, soprattutto nel caso in cui siate single, con un generale rinnovamento della vostra voglia di amare! Ottime ripercussioni anche sulla vita di coppia, nel caso siate impegnati! Uscite, divertitevi, pensate un po’ alle vostre relazioni!

Oroscopo Pesci

Allacciatevi le cinture di sicurezza per questa seconda settimana di fila che vi vede in dodicesima posizione nella classifica di Paolo Fox, cari nati sotto il segno dei Pesci. Vi sentite un po’ come nelle prime settimane di agosto, con qualcosa nella vostra vita che non funziona a dovere e voi che non capite di cosa si tratti. Ritardi, fastidi e situazioni particolari attendono la vostra coppia stabile.

