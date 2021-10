Oroscopo Paolo Fox settimana dal 25 al 31 ottobre: previsioni per amore e lavoro

Oroscopo

Le previsioni sull'oroscopo per amore, lavoro e fortuna e la classifica di Paolo Fox per la settimana dal 25 al 31 ottobre

Oroscopo per la settimana dal 25 al 31 ottobre. Vuoi sapere cos’hanno in serbo le stelle per il tuo segno zodiacale? Leggi le previsioni di Paolo Fox su amore, lavoro, fortuna e molto altro.

Leggi l’oroscopo del 25 ottobre per tutti i segni:

Paolo Fox ha letto i movimenti delle stelle, scoprendo cosa accadrà nel futuro di ciascuno dei segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Carissimi Ariete, quella che vi attende sembra essere una settimana in cui il vostro spirito combattente troverà il fatto suo.

Saranno parecchie le sfide e le lotte ad attendervi, ma voi dovreste semplicemente sentirvi entusiasti all’idea! Provate, magari, a chiedere aiuto a qualcuno di cui vi fidate particolarmente, potreste ricavarne notevoli fortune! Fine settimana ottimo per l’amore!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Toro

I rapporti che costellano il vostro cuore nel corso di questa ultima settimana di ottobre sembrano volervi causare un paio di dissapori, occhio cari nati sotto il Toro.

Da giovedì a sabato cercate di chiarire le varie questioni che sono rimaste in sospeso, specialmente con il partner o i famigliari, per entrare dentro novembre al pieno delle forze e della felicità! Non vi attende nulla di troppo brutto!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Gemelli

Un buonissimo inizio di settimana attende voi amici dei Gemelli secondo le letture degli astri e dei loro transiti fatte da Paolo Fox! L’amore e il lavoro, in generale, saranno particolarmente favoriti, mentre dovreste anche andare facilmente incontro a qualche ottimo successo!

Amici single, anche per voi è arrivato il momento per rialzarvi, andate a conquistare qualche bel cuore!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Cancro

Amici del Cancro, quella che si sta aprendo al vostro cospetto sembra essere veramente una meravigliosa settimana, dopo le notevoli fatiche che vi è toccato sopportare nel corso della settimana passata. Sentite una gran voglia di rinnovamento nella vostra vita, potrebbe essere un’ottima idea seguirla ed esserne allietati! Rialzatevi, combattete e ottenete ciò che desiderate!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Leone

Occhio, carissimi Leone, perché questa settimana sembra essere piuttosto sottotono per voi, nonostante la vostra voglia di iniziare qualcosa di nuovo sia decisamente accentuata.

Non riuscirete a darle molto adito perché glia astri non sono esattamente favorevoli per le novità. Nulla di troppo grave, ma magari potrebbe essere il caso di evitare le inutili dispute con la vostra dolce metà.

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Vergine

Ottima la settimana che sta per aprirsi per voi cari amici nati sotto la Vergine! Il cielo vi è veramente favorevole, qualsiasi cosa vogliate fare o ottenere, almeno secondo le letture degli astri di Paolo Fox!

Un successo amoroso dovrebbe arrivare entro domenica, mentre poi con il mese di novembre, e il supporto di Venere, potrete coltivarlo e indirizzarlo sulla strada di un fantastico futuro assieme!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Bilancia

Voi carissimi Bilancia sembrate iniziare una settimana veramente bella, almeno per le prime giornate! L’amore scorre ottimamente per voi amici impegnati, anche se doveste superare un qualche dissidio passato! Mentre, sul posto di lavoro sembrate essere sulla giusta strada per ottenere un importante e gratificate successo, ma ricordate che se vi servisse, c’è qualcuno che può aiutarvi!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Scorpione

Amici dello Scorpione, un fantastico Sole splendente e caldissimo sembra attendervi alle porte di questa nuova settimana! Le forse non vi mancano assolutamente, ma dovete sfruttarle efficientemente sul posto di lavoro, dimostrando a tutti il vostro vero valore! Nel caso siate impegnati stabilmente, però, cercate di aprirvi un pochino di più con la vostra dolce metà!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Sagittario

L’amore è veramente molto favorito in questo periodo per voi amici del Sagittario, è arrivato il momento di innamorarvi di nuovo! Il 2021 vi ha stancati e stufati, ormai è ora di cambiare pagina, ma non dovete preoccuparvi perché l’anno sta volgendo al termine, e già da novembre le cose miglioreranno parecchio per voi! State solo attenti alle prime giornate di questa settimana.

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Capricorno

Questo è un periodo, cari nati sotto il segno del Capricorno, in cui dovreste limitarvi a tenere duro, senza permettere a nulla di schiacciarvi! Infatti, per ora tutto è tranquillo e privo di grossi problemi, se non una vostra notevole stanchezza. Ma dovete arrivare a novembre energici, pimpanti e pronti a recuperare tutto quello che avete perduto! Anche per l’amore, pensateci solo a novembre, basta delusioni.

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Acquario

Carissimi Acquario, occhio alla settimana che si sta aprendo perché sembra volervi costringere a limitare al minimo il vostro animo da bastian contrari, sempre in controcorrente con il resto del mondo. È arrivato, infatti, il momento di sfruttare un po’ i pianeti che vi illuminano, calmandovi e affrontando le situazioni senza farvi trascinare dall’impeto. Un successo si nasconde da qualche parte!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre

Oroscopo Pesci

Infine, amici nati sotto il segno dei Pesci, la vostra settimana sembra essere decisamente migliore di quella che si è appena conclusa, seppur piuttosto priva di novità o emozioni. Continuate a tenere a mente che il passato deve rimanere indietro, senza che continuiate a dargli peso, permettendogli di rovinarvi il presente. Il futuro è radioso, già a partire da novembre, cerate di rialzarvi!

Vai all’oroscopo di oggi 25 ottobre