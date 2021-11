Tale e quale Show, la finale che svelerà il campione di questa edizione: le anticipazioni e le imitazioni

Programmi TV

L’ottava ed ultima puntata di Tale e Quale Show di oggi venerdì 5 novembre 2021 svelerà finalmente chi sarà il campione di questa lunga ed appassionante edizione del programma. Carlo Conti è pronto a svelare l’ultimo appuntamento di una annata che ha risollevato le sorti della trasmissione dopo anni di stanca, riconquistando nuova linfa grazie anche all’aggiunta in giuria di uno scoppiettante Cristiano Malgioglio e di un giudice speciale ad ogni puntata. L’ultimo appuntamento oltre a sancire il campione del 2021, con i Gemelli di Guidonia dati come favoriti in virtù del loro primo posto in classifica generale, svelerà anche i 5 campioni che parteciperanno al Torneo di Tale e quale il 19 novembre.

Tale e quale Show: l’ultima puntata di questa stagione trionfale

Carlo Conti e la sua Tale e quale Show sono pronti a svelare il loro appuntamento finale da indiscussi vincitori della gara degli ascolti della prima serata di tutti i venerdì in cui sono andati in onda. La puntata di venerdì 5 novembre 2021 è infatti l’apice di una edizione che ha riconquistato il pubblico in maniera convincente, offrendo ai telespettatori un programma frizzante e divertente caratterizzato dalle imitazioni dei concorrenti in gara.

Al centro dell’ultimo appuntamento ci saranno proprio loro con le loro ultime imitazioni che sanciranno sia il vincitore dell’undicesima edizione del programma che i 5 Vip che accederanno all’appuntamento del 19 novembre con il Torneo di Tale e quale. Vediamo la situazione attuale di classifica ad un passo dalla finale con i Gemelli di Guidonia che sembrano essere veramente in grado di tagliare per primi il traguardo finale:

Gemelli di Guidonia: 396 punti Francesca Alotta: 380 punti Dennis Fantina: 379 punti Deborah Johnson: 367 punti Pierpaolo Pretelli: 361 punti Ciro Priello: 357 punti Stefania Orlando: 346 punti Simone Montedoro: 293 punti Federica Nargi: 229 punti Alba Parietti: 210 punti Biagio Izzo: 178 punti

Tale e Quale Show: quali cantanti saranno imitati nella puntata finale

Come al solito al termine della scorsa puntata, che ha visto la vittoria di Ciro Priello con un emozionante Massimo Ranieri, il presentatore Carlo Conti ha anticipato quali saranno i grandi della musica che saranno interpretati nell’ultima puntata di venerdì 5 novembre 2021.

Ecco l’elenco completo degli 11 cantanti che saranno interpretati dai Vip in gara: