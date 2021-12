Oroscopo Acquario domani 16 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Acquario.

Carissimi Acquario, la giornata che sembra configurarsi alle porte di questo vostro giovedì sarà purtroppo ancora colpita da una pessima Luna ne vostri piani astrali. Oltre a lei, anche Mercurio e Venere sembrano competere al vostro malessere, state attenti a cosa fate e a come vi muovete.

Sul lavoro sembra attendervi un disagio, facilmente risolvibile però, per fortuna!

Leggi l’oroscopo del 16 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Acquario, 16 dicembre: amore

Occhio, insomma, a come vi comportate in amore nel corso di questo giovedì perché potreste veramente finire per mettervi in una pessima posizione. Dovrete essere veramente molto cauti, riflettendo con cura su tutto ciò che vorreste fare o dire.

Mentre, amici single dell’Acquario, voi non potrete veramente contare su nessuna opportunità rinnovata, evitate di impegnarvi.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Acquario, 16 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda la giornata lavorativa che sembra attendervi alle porte di giovedì, invece, carissimi amici dell’Acquario, un clima notevolmente teso sembra potervi intralciare leggermente.

La voglia di impegnarvi è poca, mentre le opportunità per brillare parecchio scarse.

Cercate di passare il più possibile inosservati, non varrebbe la pena impegnarsi per non ottenere nulla di concreto.

Oroscopo Acquario, 16 dicembre: fortuna

La fortuna, infine, inutile dirlo ma non sembra proprio avere nulla di grandioso o buono in serbo per voi, carissimi amici nati sotto il segno dell’Acquario. Per ora non dateci troppo peso, presto sarà forte al vostro fianco!

Sei curioso di sapere se sei tra i 4 segni più fortunati per l’anno 2022? Scoprilo!