Oroscopo di domani 16 dicembre 2021. Amore, lavoro, fortuna, segno per segno nell’oroscopo di domani

Oroscopo Ariete

Carissimi nati sotto il segno dell'Ariete, nel corso di questa giornata di giovedì sembrate avere una Luna veramente storta. Al più vi porterà a spendere dei soldi non preventivati, mentre il dialogo sembra essere pessimo.

Oroscopo Toro

Ciò che attende voi Toro in questa giornata di giovedì sembrano essere degli astri veramente pessimi.

Siete stanchi e fiacchi, poco invogliati ad impegnarvi, ma almeno in amore tutto sembra essere tranquillo!

Oroscopo Gemelli

Amici dei Gemelli, la giornata che vi attende alle porte di questo giovedì sarà piuttosto fastidiosa, state attenti. Siete stanchi e stufi, ma basterà tenere duro ancora un paio di giorni ed evitare i problemi, tutto migliorerà!

Oroscopo Cancro

Cari Cancro, nel corso di questo giovedì Venere e Mercurio sembrano volervi mettere in alcune scomode situazioni, specialmente in famiglia e amore.

Sul lavoro potrebbe essere meglio evitare accordi e contratti.

Oroscopo Leone

Carissimi nati sotto il segno del Leone, il vostro giovedì sembra essere veramente buono, soprattutto se guardassimo al lavoro, decisamente favorito! Siete fascinosi, amici single, dovreste decisamente buttarvi in quella conquista!

Oroscopo Vergine

Cari amici della Vergine, la vostra giornata di giovedì sembra essere piena di piccole e grandi opportunità!

Sul lavoro le idee non vi mancheranno, e la vostra mente agile potrebbe condurvi piuttosto lontani!

Oroscopo Bilancia

Voi della Bilancia sembrate essere al cospetto di una giornata leggermente complessa. Per ottenere qualcosa di buono sul posto di lavoro occorrerà che vi impegniate parecchio, mentre in famiglia ci saranno dei piccoli litigi.

Oroscopo Scorpione

Il vostro giovedì, cari amici dello Scorpione, sembra essere leggermente impegnativo per voi, specialmente se provaste a concludere qualcosa.

In amore siete a disagio con il parnter, ma almeno la fortuna non mancherà!

Oroscopo Sagittario

Carissimi amici del Sagittario, un’ottima giornata si aprirà al vostro cospetto in questo giovedì, cerate di dare il massimo!

Lavoro e amore procedono serenamente, mentre dovreste sentirvi energici, creativi ed ottimisti!

Oroscopo di domani di 16 dicembre: leggi l’articolo completo

Oroscopo Capricorno

Amici nati sotto il segno del Capricorno, quello che vi attende in questo giovedì sembra essere veramente ottimo! Ora come ora è importante che vi diate da fare per iniziare qualcosa di nuovo, prestissimo procederà spedito!

Oroscopo Acquario

Un giovedì decisamente sottotono attende voi cari Acquario in questa nuova giornata, state attenti a cosa vi succede attorno. Sul lavoro un generico disagio vi attende, ma dovreste risolverlo rapidamente senza problemi!

Oroscopo Pesci

Infine, carissimi amici dei Pesci, quello che sembra configurarsi al vostro orizzonte di giovedì tenderà a condurvi piuttosto lontani sul lavoro! Approfittatene e date sempre il massimo, mentre l'amore procede veramente bene!

