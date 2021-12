Oroscopo Scorpione domani 16 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, purtroppo questo giovedì non sembra essere particolarmente buono per voi, con una generale difficoltà a portare avanti qualsiasi cosa vogliate fare o vi venga richiesta. Sia sul lavoro che in amore vi sentite leggermente a disagio, ma senza una reale motivazione.

Evitate di farlo pesare agli altri, ma anche di litigare. La fortuna, almeno, non manca!

Oroscopo Scorpione, 16 dicembre: amore

Occhio, insomma, a come vi comportate con il partner in questa giornata di giovedì, carissimi amici dello Scorpione impegnati. Siete nervosi, ma non è colpa di nessuno se non degli astri che vi accompagnano, quindi non ne ricavereste nulla di buono dal litigare con la dolce metà su questo.

Andateci piano, siate cauti, e ricordatevi che è lì per aiutare, non ostacolare!

Oroscopo Scorpione, 16 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda, invece, il lavoro questa giornata non sarà assolutamente attraversata da alcuna rinnovata opportunità, ed anzi a fine giornata potreste anche sentirvi piuttosto delusi.

Piani e progetti sono lì bloccati e qualche vostro collega sembra guardarvi un pochino male, ma il suo giudizio è ininfluente, non dateci peso e fate quello che riuscite, senza esagerare!

Oroscopo Scorpione, 16 dicembre: fortuna

Infine, la fortuna sembra essere piuttosto alta e buona in questa vostra giornata di giovedì, carissimi amici nati sotto il segno dello Scorpione! Certo, forse dovrete andarvela un pochino a cercare, ma non dovreste veramente faticare a trovarla!

