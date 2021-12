Oroscopo Gemelli domani 16 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Un pessimo cielo sembra attendere voi amici dei Gemelli in questa giornata di giovedì, con Marte e il sole decisamente fastidiosi per voi. Siete veramente molto stanchi, per nulla invogliati ad andare al lavoro, ma non per questo giustificati nel farlo. Tenete duro, che presto tutto migliorerà, ma è importante che ora non commettiate errori decisamente molto gravi.

Oroscopo Gemelli, 16 dicembre: amore

L’amore in sé in questo momento non sembra essere così tanto negativo, ma non tenderà neppure a donarvi alcuna opportunità o novità, cari Gemelli. Nel caso siate alla ricerca di qualcosa, allora mettetevi il cuore in pace ed evitate di perdere tempo, oltre che di sprecare energie.

Mentre, voi che siete impegnati, state calmi e trascorrete questo tranquillo tempo con il partner!

Oroscopo Gemelli, 16 dicembre: lavoro

Per quanto riguarda l’impegno lavorativo, invece, questa sembra essere una giornata piuttosto complicata, carissimi amici dei Gemelli, a causa di una vostra marcata assenza di voglia di impegnarvi.

Non rinunciate ad andare a lavorare, potreste pentirvene, ma cercate di tenere duro, evitando i colpi del destino e, soprattutto, evitando di litigare ed innervosirvi.

Oroscopo Gemelli, 16 dicembre: fortuna

Infine, la fortuna non sembra decisamente invogliata a donarvi qualcosa di nuovo o buono, carissimi amici nati sotto i Gemelli. Non dateci peso, ma soprattutto cercate di non scommettere, investire o anche solo spendere soldi.

