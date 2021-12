Oroscopo Cancro domani 16 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Cari amici del Cancro, nel corso di questa giornata di giovedì sembrate dover fare i conti con una fastidiosa opposizione di Venere e Mercurio, rendendo piuttosto complicata la vostra vita famigliare e privata. I contrasti in amore non mancheranno, ma fortunatamente sembrano anche essere piuttosto piccoli.

Sul lavoro, per ora, evitate contratti e accordi, non sono ottimi.

Oroscopo Cancro, 16 dicembre: amore

La giornata amorosa di giovedì, insomma, sembra essere piuttosto complicata per voi carissimi amici del Cancro impegnati. L’opposizione contemporanea di Mercurio e Venere non vi rende semplice sentirvi sereni con il partner, non riuscendo neppure ad aprirvi come vorreste.

State attenti, ma non fasciatevi neppure la testa troppo in anticipo, tutto potrebbe volgere per il meglio.

Oroscopo Cancro, 16 dicembre: lavoro

Quello che, invece, vi attende nella sfera lavorativa di questo giovedì, cari Cancro, sembra essere piuttosto normale e tranquillo, ma con alcuni piccoli fastidi che potrebbero farsi opprimenti.

Nulla di eccessivo, non preoccupatevi, ma evitate accordi e contratti, decisamente sfavoriti ed, anzi, piuttosto svantaggiosi per voi.

Il resto procede tranquillamente e stabilmente.

Oroscopo Cancro, 16 dicembre: fortuna

Infine, da parte della fortuna non sembra che possiate ricevere, o anche solo aspettarvi, pressoché nulla di concreto, carissimi nati sotto il segno del Cancro. Siete abituati a cavarvela, un giorno in più o in meno non fa differenza!

