Oroscopo Bilancia domani 16 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari amici della Bilancia, una Luna piuttosto neutrale vi accoglierà in questa giornata di giovedì, dove a rendere la vostra strada in salita ci penseranno Venere e Mercurio. Sul lavoro sarà necessario darsi parecchio da fare in giornata, combattendo affinché le ragioni prevalgano e dei progetti non si blocchino o falliscano.

La famiglia presenterà dei piccoli litigi, occhio.

Oroscopo Bilancia, 16 dicembre: amore

Occhio alla giornata amorosa che vi si para davanti in questo giovedì perché, seppur sia priva di influssi negativi, potrebbe presentarvi comunque dei problemini. Ora come ora non riuscireste a sostenere lucidamente un litigio, finendo quasi sicuramente per dire cose sbagliate e che non pensate veramente.

State attenti, amici della Bilancia, siate cauti e tutto scorrerà liscio.

Oroscopo Bilancia, 16 dicembre: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, ciò che potreste concludere in questa giornata di giovedì non sembra essere affatto gratificante, sempre tra l’altro che riusciate a concludere qualcosa.

Le idee sono ottime, e i progetti potrebbero finire per bloccarsi, rendendovi nervosi.

Combattete, fate tutto ciò che potete perché non accada e non abbiate timore a chiedere aiuto.

Oroscopo Bilancia, 16 dicembre: fortuna

Cari nati sotto la Bilancia, infine, è inutile dirlo ma in questo brutto giovedì, piuttosto impegnativo, difficilmente potrete contare sulla fortuna. I suoi piani sono sempre imprevedibili, ma non montatevi troppo la testa.

