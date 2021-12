Oroscopo Ariete domani 16 dicembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 16 dicembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

In questo giovedì la Luna occuperà una posizione leggermente scomoda per voi, ma senza causare nessun grosso problema nella vostra vita, carissimi Ariete! Vi toccherà, forse, al più spendere una qualche cifra non preventivata, ma forse a tempo debito si rivelerà una spesa utile e necessaria!

Sul lavboro le idee non sono ottime, mentre in amore Venere e Mercurio rendono pessimo il dialogo.

Leggi l’oroscopo del 16 dicembre per tutti i segni:

Oroscopo Ariete, 16 dicembre: amore

State, insomma, attenti a quello che capita all’interno della vostra relazione stabile perché in questa giornata di giovedì sembra necessario che stiate attenti al dialogo. Forse, in alcuni momenti, cari Ariete, sarete tentati dal tirare fuori una spinosa questione, ma potrebbe essere meglio evitarlo per non rischiare di incappare in un litigio che finirebbe per peggiorare tutto ulteriormente.

Oroscopo Ariete, 16 dicembre: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, la giornata che vi attende in questo giovedì non sembra essere particolarmente gratificata dagli astri, che anzi tenderanno a renderla più complessa ed impegnativa.

Mercurio, infatti, in angolo negativo rende pessimi gli affari e i contratti che potreste provare a concludere, facendovi solamente ricevere delle pessime offerte, state attenti.

Oroscopo Ariete, 16 dicembre: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata non sembra, quasi ovviamente, avere nulla di particolarmente buono in serbo per voi, cari amici dell’Ariete. Non pensateci troppo, d’altronde vi è ormai chiaro che non potete forzare il destino.

