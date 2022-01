Oroscopo Gemelli domani 29 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Nel corso di questo sabato, cari Gemelli, sembra che la Luna voglia rovinarvi un po’ l’umore, facendovi sentire giudicati e poco apprezzati. Non fatevi trascinare da queste sensazioni, non porterebbero ovviamente a nulla di buono, e nel frattempo sul lavoro sembra che possiate anche raggiungere degli ottimi risultati!

In amore forse siete un pochino distratti, occhio.

Oroscopo Gemelli, 29 gennaio: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere colpita da una vostra leggera, ma generale, distrazione che non vi permetterà di impegnarvi come vorreste con il partner. Niente di grave, non preoccupatevi, basterà però almeno cercare di non litigare neppure per questa ragione. Voi amici signle dei Gemelli, invece, con quell’umore compromesso non farete grandissimi passi.

Oroscopo Gemelli, 29 gennaio: lavoro

Quello che sembra, invece, attendervi sul posto di lavoro, cari amici dei Gemelli, sarà la necessità di stare attenti a ciò che fate e a come lo fate.

In generale non vi sentite molto apprezzati, specialmente da colleghi e superiori, e questo non vi permetterà di impegnarvi come vorreste. Nel frattempo, però, con la giusta attenzione la soluzione di un vecchio problema dovrebbe arrivare!

Oroscopo Gemelli, 29 gennaio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra avere veramente nulla in serbo per voi in questo sabato, carissimi nati sotto il segno dei Gemelli.

Non fateci neanche troppo caso, non ne cavereste un ragno dal buco se provaste a cambiare il destino.

