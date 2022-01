Oroscopo Vergine domani 29 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Cari amici della Vergine, nel corso di questo sabato sembrate dover fare i conti con una leggera opposizione della Luna che sembra voler far sorgere alcuni battibecchi famigliari. Niente di grave, queste ultime giornate sono segnate dai fastidi famigliari, ma una buona idea potrebbe essere dedicarvi alla loro risoluzione.

Il lavoro procede bene, ma non regala neppure grandi soddisfazioni.

Oroscopo Vergine, 29 gennaio: amore

L’amore in questa giornata di sabato sembra essere illuminato da un’ottima Venere che vi farà vivere dei momenti veramente belli con la vostra dolce metà! Dovreste sentirvi sensuali ed attraenti, oltre che parecchio romantici e ben disposti, carissimi Vergine, cercate di farne tesoro e di dedicarvi tanto al partner! Amici single, nulla vi impedisce di uscire e, almeno, provare a divertirvi!

Oroscopo Vergine, 29 gennaio: lavoro

Per quanto, invece, riguarda la giornata lavorativa di sabato, cari Vergine, l’impegno che potreste riuscire ad applicare sembra essere veramente parecchio!

Datevi da fare, ma non sprecate troppe energie in questo, perché fuorché non abbiate un problema da risolvere, i passi avanti che potreste fare non sembrano essere tantissimi. Piuttosto, dedicatevi un pochino ai fastidi famigliari.

Oroscopo Vergine, 29 gennaio: fortuna

Infine, la fortuna in questa giornata di sabato sembra osservarvi, ma non aiuterà indistintamente tutti voi, cari nati sotto la Vergine.

Se aveste quel problema famigliare, e decideste di provare a risolverlo, allora vi sarebbe di grande aiuto!

