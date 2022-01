Oroscopo Pesci domani 29 gennaio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna

Oroscopo di Domani

Scopri l'oroscopo di domani, 29 gennaio 2022. Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora per i Pesci

Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 gennaio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi Pesci, la Luna che vi attende sabato non sembra essere molto luminosa, facendovi sentire leggermente a disagio nei contatti con le persone che vi circondano. Specialmente sul lavoro, gli attriti con i colleghi sembrano essere parecchi a causa di una divergenza di opinioni su come muovervi rispetto ad un progetto.

In amore, Venere renderà tutto sereno e piacevole!

Oroscopo Pesci, 29 gennaio: amore

La giornata amorosa, insomma, sembra essere decisamente bella con quella Venere al vostro fianco, cari Pesci! Se foste impegnati, cercate di organizzare qualcosa di piacevole con la vostra dolce metà, non ve ne pentirete certamente! Voi single, invece, in serata sembrate decisamente potervi divertire parecchio, non tiratevi indietro ma provate almeno a scoprire dove il destino voglia spingervi!

Oroscopo Pesci, 29 gennaio: lavoro

Dal punto di vista del lavoro, invece, questa giornata di sabato sembra essere leggermente travagliata a causa di un generico disagio che proverete dagli approcci con i vostri colleghi.

Non sembra essere nulla di grave, ma semplicemente non concordate sul modo migliore di agire rispetto ad un qualche piano o progetto che avete in ballo e che sembra essere bloccato un paio di giorni.

Oroscopo Pesci, 29 gennaio: fortuna

La fortuna in questa giornata di sabato, infine, non sembra avere nulla da ridire sulla vostra giornata, trovandosi un pochino distante, carissimi nati sotto i Pesci.

Fuorché sul lavoro, dove però basterà mantenere la calma, non dovreste averne alcun bisogno!

